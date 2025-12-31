Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, για τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την είδηση έκανε γνωστή ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Επικεντρωθήκαμε στο πώς να προχωρήσουμε τις συνομιλίες με πρακτικό τρόπο εκ μέρους της ειρηνευτικής διαδικασίας του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών για την αποφυγή συγκρούσεων, ώστε να βοηθήσουμε να τερματιστεί ο πόλεμος και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσει», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν με τη νέα χρονιά, με στόχο να ληφθούν «χειροπιαστές αποφάσεις» για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι οι σύμβουλοι ασφαλείας της «Συμμαχίας των Προθύμων» –των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο– θα συναντηθούν το Σάββατο στην Ουκρανία. Οι ηγέτες των χωρών αυτών αναμένεται να συνεδριάσουν στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.