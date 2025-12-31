Εκατοντάδες επιβάτες της Eurostar παρέμειναν εγκλωβισμένοι όλη τη νύχτα μέσα σε τρένα χωρίς ρεύμα και τουαλέτες, μετά τη μεγάλη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε στη Σήραγγα της Μάγχης, προκαλώντας χάος στα δρομολόγια λίγο πριν την Πρωτοχρονιά.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν σοβαρές καθυστερήσεις το πρωί της Κυριακής, καθώς ορισμένα τρένα από το Λονδίνο παρέμειναν ακινητοποιημένα για περισσότερες από οκτώ ώρες, χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και με ανενεργές τουαλέτες.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν μια βλάβη στην εναέρια παροχή ρεύματος και ένα ακινητοποιημένο τρένο της LeShuttle μπλόκαραν όλες τις γραμμές, αναγκάζοντας τη Eurostar να ακυρώσει όλα τα δρομολόγια από και προς την Ευρώπη.

The poor loves https://t.co/K1kGUO73BE — Saxon Loyalist (@Seaxan937) December 31, 2025

Νύχτα ταλαιπωρίας για τους επιβάτες

Μερικά δρομολόγια επανήλθαν αργά το βράδυ, χρησιμοποιώντας τη μοναδική διαθέσιμη γραμμή, ωστόσο νέα προβλήματα στις υποδομές οδήγησαν σε περαιτέρω καθυστερήσεις. Ένας επιβάτης δήλωσε ότι το τρένο του, με προορισμό τη Λιλ, ξεκίνησε τελικά στις 9 μ.μ., αλλά σταμάτησε λίγο πριν τη σήραγγα στις 9.30 μ.μ., μένοντας χωρίς ρεύμα έως τις 2.30 π.μ.

Στις 3.30 π.μ. το τρένο μετακινήθηκε κοντά στο Φόλκστοουν, με τους επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι για πάνω από οκτώ ώρες. Άλλος επιβάτης ανέφερε ότι περίμενε επί έξι ώρες στην είσοδο της σήραγγας πριν το τρένο επιστρέψει στο Λονδίνο.

🚨BREAKING NEWS Thousands of passengers have been left stranded in #London.#Eurostar has cancelled trains after Power failure in Channel Tunnel. pic.twitter.com/9uGO35NAUf — megha kashyap (@MithilaWaaali) December 31, 2025

«Ελπίζουμε να είμαστε σπίτι για την Πρωτοχρονιά», είπε ο Dennis Van Der Steen στο BBC, περιγράφοντας την κατάσταση ως «ανησυχητική», με πολλούς επιβάτες να κοιμούνται μέσα στα βαγόνια.

Μαρτυρίες και αντιδράσεις

Άλλοι επιβάτες ανέφεραν ότι στο τρένο προς Παρίσι επικρατούσε σχετικά ήρεμη ατμόσφαιρα, παρά την κούραση του πληρώματος και την ένταση μερικών εκνευρισμένων ταξιδιωτών. Σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ένας επιβάτης έγραψε: «Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν τουαλέτες, καμία ενημέρωση», ενώ άλλος σημείωσε πως «μετά από οκτώ ώρες αποκτήσαμε ξανά ηλεκτρικό ρεύμα».

Η δημοσιογράφος του France24, Annette Young, ανέφερε ότι επιβάτες σε τρένο από Λονδίνο προς Παρίσι έμειναν για περισσότερες από πέντε ώρες χωρίς θέρμανση και λειτουργικές τουαλέτες, με το προσωπικό να περιορίζει τις ανακοινώσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

#Eurostar suspends services through #ChannelTunnel due to technical issues. Power problems and a stalled train forced the operator to postpone all trips between London, Paris, #Amsterdam, and Brussels, leaving passengers seeking alternatives during the busy holiday period. pic.twitter.com/7V9DU0mjRw — Sajjad Kazmi (@sajjadkazmi946) December 30, 2025

Ανακοίνωση της Eurostar και συνεχιζόμενες καθυστερήσεις

Σε ανακοίνωση της Eurostar τονίστηκε ότι «οι υπηρεσίες επανήλθαν μετά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη Σήραγγα της Μάγχης», ωστόσο προειδοποίησε για «πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις». Το πρώτο δρομολόγιο από το St Pancras προς το Παρίσι ακυρώθηκε, ενώ το επόμενο αναχώρησε με καθυστέρηση 35 λεπτών.

Η LeShuttle επηρεάστηκε επίσης, με καθυστερήσεις έξι ωρών στο Καλαί, αν και το πρωί αυτές μειώθηκαν σε περίπου 30 λεπτά στο Φόλκστοουν. Παράλληλα, η εταιρεία Getlink, που διαχειρίζεται τη σήραγγα, ανέφερε ότι «σημειώθηκε περιστατικό που σχετίζεται με την ηλεκτροδότηση των συρμών».

«Μια εφιαλτική μέρα για 25.000 επιβάτες»

Ο ανταποκριτής ταξιδιών της Independent, Simon Calder, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα «απολύτως εφιαλτική για τουλάχιστον 25.000 επιβάτες», σημειώνοντας ότι «όταν κάτι πάει στραβά στη Eurostar ή στη LeShuttle, οι συνέπειες είναι εκτεταμένες».

Στο σταθμό St Pancras, προσωπικό της Eurostar μοίραζε μπουκάλια νερού σε όσους περίμεναν, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε στους δρόμους γύρω από το Φόλκστοουν. Επιβάτες της LeShuttle ανέφεραν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους για ώρες, χωρίς πρόσβαση σε φαγητό ή νερό.

«Το πιο σοκαριστικό είναι ότι κανείς δεν ήρθε να μας προσφέρει έστω ένα μπουκάλι νερό», δήλωσε ένας από αυτούς, περιγράφοντας την εμπειρία ως «απαράδεκτη» εν μέσω γιορτών.