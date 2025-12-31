Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα ξημερώματα στο Μπουένος Άιρες και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας της Αργεντινής, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης που προκάλεσε ο έντονος καύσωνας που πλήττει τη χώρα.
Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Edesur ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σταδιακά και πως έως το μεσημέρι, τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), μόνο λίγες χιλιάδες καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ρεύμα. Η εταιρεία ανέφερε ότι διεξάγει μια «ειδική επιχείρηση» για την αντιμετώπιση των βλαβών που σχετίζονται με την αυξημένη κατανάλωση, παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
A massive blackout hit Buenos Aires on New Year’s Eve, leaving more than 30,000 people without power
The outage was caused by an accident at a power plant near the Argentine capital. Officials link the incident to a surge in electricity demand ahead of the holiday.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία στο Μπουένος Άιρες έφτασε τους 30°C, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Το εκτεταμένο μπλακ άουτ σημειώθηκε την ίδια περίοδο που ανακοινώθηκαν νέες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 2%, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου.
Η διακοπή, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, προκάλεσε αντιδράσεις από κατοίκους και εμπόρους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν χτυπώντας κατσαρόλες στους δρόμους.
Η πίεση στο ενεργειακό δίκτυο αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι αύριο η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.