Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα σε όλη τη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να κάνουν τις τελευταίες αγορές τους πριν την αλλαγή του χρόνου.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00, με αυξημένη κίνηση στην αγορά λόγω των αγορών και των δώρων της τελευταίας στιγμής.

Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, θα κλείσουν μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο των καθημερινών, δηλαδή στις 20:00 το βράδυ.

Ωράριο λειτουργίας σούπερ μάρκετ

Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00

My Market: 08:00 – 20:00

Γαλαξίας: 08:00 – 20:00

LIDL: 07:45 – 20:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 20:00

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, επιτρέποντας στους εμπόρους να το προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.