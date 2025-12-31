Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, στο οποίο μια Lamborghini φαίνεται να αναπτύσσει ταχύτητα έως και 250 χιλιόμετρα την ώρα στους δρόμους του Χαϊδαρίου, στάθηκε αφορμή για την έναρξη έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ταυτοποίηση δύο ατόμων: του οδηγού που πραγματοποίησε την επικίνδυνη διαδρομή και του συνοδηγού, ο οποίος φέρεται ότι τον βιντεοσκοπούσε, τον καθοδηγούσε και, όπως διαπιστώθηκε, είχε εμπλοκή και στη μίσθωση του οχήματος.

Κατά τις ίδιες πηγές, όπως προέκυψε από την έρευνα, το πολυτελές αυτοκίνητο είχε ενοικιαστεί από εταιρεία μισθώσεων για το χρονικό διάστημα από 19 έως 27 Δεκεμβρίου 2025, με μισθωτή τον συνοδηγό.

Ύστερα από επικοινωνία με τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών, δόθηκε εντολή για τη σχηματισμό δικογραφίας. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο συνοδηγός κατηγορείται για άμεση και απλή συνέργεια στην ίδια πράξη.