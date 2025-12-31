Σε ατμόσφαιρα έντονης συναισθηματικής φόρτισης συγγενείς και φίλοι είπαν το πρωί της Τετάρτης το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο. Κατά τη διάρκεια της τελετής ακούστηκε το τραγούδι «Άδεια μου αγκαλιά» ενώ προβλήθηκε βίντεο με στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή.

Ο Αντώνης Κοκορίκος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1959. Απόφοιτος του ΤΕΙ Αθηνών, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, όντας ακόμη μαθητής, στην εφημερίδα «Ευβοϊκή Γνώμη». Συνέχισε, με εθελοντική προσφορά, στο περιοδικό της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ «Αγωνιστής» κι έπειτα, ξεκίνησε να εργάζεται ως συντάκτης εξωτερικού δελτίου στην ΕΡΤ το 1982 και στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», το 1983, με διευθυντή τον Χρήστο Πασαλάρη και διευθυντή σύνταξης τον Γιάννη Βούλτεψη. Την ίδια εποχή, άρχισε να καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και λίγο αργότερα προσλήφθηκε στην εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ».

Κατά τη διάρκεια των ετών 1983-1989, πραγματοποίησε περίπου 45 δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό και κάλυψε για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ σημαντικά πολιτικά γεγονότα και το σύνολο σχεδόν των επίσημων επισκέψεων του πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Επιπλέον, εργάστηκε στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΑΥΡΙΑΝΗ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», με τον Νίκο Κακαουνάκη στις εφημερίδες «ΚΑΛΑΜΙ» και «ΚΑΡΦΙ», στους ραδιοφωνικούς σταθμούς «ΦΛΑΣ 96,1», «ΣΚΑΪ», «ALPHA», «NITRO» και στους τηλεοπτικούς σταθμούς «MEGA», «STAR» , “ALTER” και «Βεργίνα TV».

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, συνέγραψε δύο βιβλία: «Το σχέδιο για τη χώρα» (2016), με ιδέες και προτάσεις για το μέλλον της Ελλάδας, και το «Η Αριστερά στο δρόμο με τις πεπονόφλουδες» (2019).