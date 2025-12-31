Τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα θα παρουσιαστούν από τη VW μέσα στο 2026. Το νέο ID. CROSS Concept είναι ένα συμπαγές SUV που φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Το μοντέλο συνδυάζει σχεδιασμό νέας γενιάς, κορυφαία τεχνολογία και χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το ID. CROSS Concept αποτελεί το τέταρτο μέλος της νέας γενιάς μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, μετά τα ID.Polo ID. GTI Concept και ID. EVERY1. Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση ID. Polo GTI.

Το τελικό ID. CROSS θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026, ενώ το 2027 θα ακολουθήσει η έκδοση παραγωγής του ID. EVERY1.

Με το ID. Polo, η Volkswagen επενδύει στα διαχρονικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα: διαισθητικό χειρισμό, υψηλή λειτουργικότητα, ποιότητα κατασκευής και προσιτή τιμή. Παράλληλα, το ID. Polo αποτελεί το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive», όπως αυτή εκφράζεται από τον επικεφαλής σχεδιασμού της Volkswagen, Andreas Mindt. Το αποτέλεσμα είναι ένα συμπαγές αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που προσφέρει αυξημένους χώρους και οδηγικά χαρακτηριστικά ακριβείας, αντίστοιχα με εκείνα της αμέσως επόμενης κατηγορίας. Επιπλέον, πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της οικογένειας ID. που φέρει το καθιερωμένο και εμβληματικό όνομα Polo.

Τέσσερα επίπεδα ισχύος, δύο μεγέθη μπαταρίας, αυτονομία έως 450 χλμ. Κατά το ντεμπούτο του την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα διατίθεται σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS). Το σπορ ID. Polo GTI, με ισχύ 166 kW (226 PS), θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο ίδιο έτος.

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται στάνταρ με μπαταρία υψηλής τάσης τεχνολογίας LFP (λιθίου–φωσφορικού σιδήρου) καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 90 kW. Οι ισχυρότερες εκδόσεις, 155 kW και 166 kW, θα διαθέτουν μπαταρία τεχνολογίας NMC (νικελίου–μαγγανίου–κοβαλτίου), βασισμένη στα νέα ενοποιημένα στοιχεία της PowerCo, με καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα 52 kWh. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει αυτονομία έως 450 km² και φόρτιση DC με ισχύ έως 130 kW.

Ο Thomas Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG για το Brand Group Core και Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, δήλωσε: «Το ID. Polo σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας γενιάς Volkswagen: με φρέσκο σχεδιασμό, διαισθητικό χειρισμό, κορυφαία ποιότητα και οδηγικά χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου – και, τέλος, με ένα αυθεντικό όνομα που επιστρέφει. Με τιμή εισαγωγικού επιπέδου που ξεκινά από τις 25.000 ευρώ, καθιστούμε την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή: το 2026 θα παρουσιάσουμε έξι νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα – όλα 100% Volkswagen.»