Έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines, με 239 επιβαίνοντες, το μυστήριο παραμένει άλυτο. Παρά τις πολυετείς έρευνες, κανένα ίχνος του αεροσκάφους δεν έχει εντοπιστεί, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τη μοίρα του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις 30 Δεκεμβρίου ξεκινά νέα επιχείρηση έρευνας στον βυθό του Ινδικού Ωκεανού, ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, από την αμερικανική εταιρεία Ocean Infinity.

Η προσπάθεια αυτή θεωρείται η πιο συστηματική από το 2018.

Την ίδια ώρα, ειδικός στην ασφάλεια των αερομεταφορών παρουσίασε στην εφημερίδα Independent τις πέντε πιο ρεαλιστικές εκδοχές για το τι μπορεί να συνέβη στην πτήση MH370.

1. Αυτοκτονία του πιλότου

Η πιο διαδεδομένη θεωρία αφορά τον κυβερνήτη της πτήσης, τον 53χρονο Ζαχάρι Σαχ, ο οποίος απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο πιλότος φέρεται να απέκλεισε τον συγκυβερνήτη, να απενεργοποίησε τα συστήματα επικοινωνίας και να προκάλεσε αποσυμπίεση της καμπίνας, οδηγώντας σε υποξία τους επιβάτες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το σενάριο, πέταξε κατά μήκος των συνόρων Μαλαισίας – Ταϊλάνδης για να αποφύγει τα στρατιωτικά ραντάρ, κατευθυνόμενος νότια σε απομονωμένη περιοχή. Ωστόσο, η επίσημη έκθεση δεν εντόπισε ενδείξεις ψυχολογικών προβλημάτων ή προσωπικών πιέσεων.

Ο 27χρονος συγκυβερνήτης Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίντ, που πετούσε Boeing 777 για μόλις πέμπτη φορά, θεωρείται επίσης απίθανο να είχε τη δυνατότητα να οργανώσει τόσο περίπλοκο σχέδιο.

2. Κατάληψη του αεροσκάφους από πιλότο

Μια δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να καταλάβει το αεροσκάφος για να το προσγειώσει με ασφάλεια, αλλά απέτυχε και υπέκυψε στην υποξία. Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν βρήκαν ενδείξεις οικονομικών ή προσωπικών προβλημάτων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τέτοια ενέργεια.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα συστήματα απελευθέρωσης των μασκών οξυγόνου δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα από το πιλοτήριο, γεγονός που καθιστά το σενάριο αυτό τεχνικά αδύναμο.

3. Αεροπειρατεία από επιβάτη ή μέλος πληρώματος

Με 227 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος, η πιθανότητα αεροπειρατείας δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Παρότι στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ εφαρμόστηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας, κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα αλάνθαστο.

Δύο Ιρανοί επιβάτες ταξίδευαν με κλεμμένα ευρωπαϊκά διαβατήρια, όμως οι έρευνες έδειξαν ότι επρόκειτο για παράτυπους μετανάστες χωρίς τρομοκρατικά κίνητρα. Όσο για τα μέλη του πληρώματος καμπίνας, όλοι είχαν οικογένειες, στοιχείο που θεωρείται αποτρεπτικό για τέτοιες ενέργειες.

4. Τηλεχειρισμός μέσω κυβερνοεπίθεσης

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες αφορά την πιθανότητα απομακρυσμένου ελέγχου του αεροσκάφους μέσω κυβερνοεπίθεσης. Αν και η Boeing είχε κατοχυρώσει από το 2003 πατέντα για τέτοιο σύστημα, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν έχει εγκατασταθεί ποτέ σε εμπορικά αεροσκάφη.

Η επίσημη έκθεση είναι σαφής: δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το MH370 μπορούσε να ελεγχθεί ή ελέγχθηκε εξ αποστάσεως.

5. Κατάληψη από λαθρεπιβάτη

Η τελευταία εκδοχή κάνει λόγο για πιθανή παρουσία λαθρεπιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να κρυβόταν σε τεχνικό χώρο κάτω από το πιλοτήριο. Ο ειδικός Φίλιπ Μπάουμ θεωρεί το σενάριο αυτό δεύτερο σε πιθανότητα μετά την αυτοκτονία πιλότου.

Ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες: ο δράστης θα έπρεπε να εξουδετερώσει πλήρωμα και επιβάτες, χωρίς να δηλωθεί η απουσία του, ενώ δεν έχει προκύψει κανένα σαφές κίνητρο.

Το μυστήριο παραμένει

Καμία από τις πέντε εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μόνο ο εντοπισμός του αεροσκάφους θα μπορούσε να δώσει οριστικές απαντήσεις. Μέχρι τότε, η εξαφάνιση της πτήσης MH370 παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.