Οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines, που εξαφανίστηκε πριν από περισσότερο από 11 χρόνια κατά τη διαδρομή από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο, πρόκειται να ξεκινήσουν εκ νέου στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών της Μαλαισίας.

Όπως διευκρινίστηκε, οι «έρευνες σε ύδατα με μεγάλο βάθος για τον εντοπισμό του κουφαριού της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines θα ξαναρχίσουν την 30ή Δεκεμβρίου 2025».

Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιων εξερευνήσεων Ocean Infinity θα αναλάβει τη νέα αποστολή, πραγματοποιώντας έρευνες «σε στοχευμένη περιοχή όπου κρίνεται ότι υπάρχει η ισχυρότερη πιθανότητα εντοπισμού» του αεροσκάφους, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το Boeing 777 με 239 επιβαίνοντες —227 επιβάτες, κυρίως υπηκόους της Κίνας, και 12 μέλη πληρώματος— εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στον Ινδικό Ωκεανό, το αεροσκάφος δεν εντοπίστηκε ποτέ, ενώ η υπόθεση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της πολιτικής αεροπορίας.

Η Ocean Infinity είχε επιχειρήσει να βρει το αεροσκάφος και το 2018 χωρίς αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες επαναλήφθηκαν φέτος, αλλά διακόπηκαν τον Απρίλιο εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών. Για τρία χρόνια, μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, τις έρευνες είχε συντονίσει η Αυστραλία, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο ουσιαστικό εύρημα.

Η εξαφάνιση του Boeing προκάλεσε από την πρώτη στιγμή πληθώρα θεωριών, άλλοτε ρεαλιστικών και άλλοτε ακραίων. Το επίσημο πόρισμα της Μαλαισίας το 2018 επισήμανε παραλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και αποκάλυψε ότι η πορεία του αεροσκάφους τροποποιήθηκε χειροκίνητα, πιθανότατα από κάποιον από τους πιλότους «ή τρίτο μέρος», χωρίς ωστόσο να καταλήγει σε οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της εξαφάνισης.