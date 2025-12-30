Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε πάνω από 26,2 εκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2024-2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Δουκάτου της Κορνουάλης για το 2025. Το ποσό αυτό αφορά τα επίσημα, φιλανθρωπικά και ιδιωτικά έξοδα του πρίγκιπα, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Το Δουκάτο της Κορνουάλης είναι ο τίτλος που κληρονόμησε ο Ουίλιαμ όταν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο το 2022. Η περιουσία του Δουκάτου, που ιδρύθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ΄, έχει αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτείνεται σε 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες στην Αγγλία και την Ουαλία και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία για την υποστήριξη του κληρονόμου του θρόνου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πληρώνει φόρο εισοδήματος για τα κέρδη που προκύπτουν από το Δουκάτο, αφαιρουμένων των εξόδων του νοικοκυριού, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Πηγή: People