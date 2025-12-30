Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης σε κάθε επιθετική ενέργεια θα είναι σκληρή, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η δήλωση ήρθε μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανό πλήγμα εναντίον της χώρας.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να υποστηρίξουν ένα νέο, μεγάλο πλήγμα κατά της Τεχεράνης, εάν το Ιράν επανεκκινήσει το πρόγραμμά του για βαλλιστικούς πυραύλους ή πυρηνικά όπλα.

Νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.