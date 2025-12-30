Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik, το οποίο διαθέτει πυρηνικές δυνατότητες και στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.

Την ανάπτυξη του συστήματος είχε ήδη ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας τη στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, είναι η πρώτη φορά που το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παρουσιάζει δημόσια τα πυραυλικά συστήματα Oreshnik. Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας Ρωσίας και Λευκορωσίας δεν αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία των συστημάτων.

🇷🇺🇧🇾 Russia Deploys Oreshnik Missiles in Belarus Hypersonic semi-ballistic missiles now positioned to reach all of Europe, with an estimated range of 4,000 km. Germany might be feeling the heat. pic.twitter.com/N2poL7yUaN — WAR (@warsurveillance) December 29, 2025

Στα πλάνα εμφανίζονται κινητοί εκτοξευτήρες να κινούνται σε δασικούς δρόμους, ενώ στρατιώτες καμουφλάρουν τα συστήματα. Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματικός φαίνεται να δηλώνει ότι τα Oreshnik έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

The Belarusian Defense Ministry has confirmed that the Russian-made Oreshnik intermediate-range hypersonic ballistic missile system has assumed combat duty in the republic, posting a video of the relevant ceremony:https://t.co/eUCtBGEnky pic.twitter.com/XJm5QDYzP6 — TASS (@tassagency_en) December 30, 2025

Η ανάπτυξη και οι διεθνείς αντιδράσεις

Στις 18 Δεκεμβρίου, ο Λουκασένκο, κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου στο Μινσκ, είχε αναφέρει πως οι Oreshnik έχουν ήδη αναπτυχθεί στο λευκορωσικό έδαφος. Τον Αύγουστο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ανακοινώσει την έναρξη της μαζικής παραγωγής του πυραύλου, ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξή του στη Λευκορωσία θα ολοκληρωθεί έως το 2025.

Το Μινσκ είχε αφήσει να εννοηθεί τότε ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, θα περιλάμβαναν και τους πυραύλους Oreshnik – λέξη που στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά.

Τα μεγάλης κλίμακας αυτά γυμνάσια προκάλεσαν ανησυχία στις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς έγιναν λίγες ημέρες μετά την είσοδο, χωρίς άδεια, φερόμενων ως ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik – χωρίς πυρηνική κεφαλή – για να πλήξει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.