Η Λευκορωσία προγραμματίζει να θέσει σε μαχητική υπηρεσία τον Δεκέμβριο το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik, το οποίο θα λειτουργεί ως κινητό συγκρότημα και δεν θα παραμένει σε σταθερή θέση.

Ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο, τόνισε ότι το σύστημα θα περιπολεί σε διάφορες τοποθεσίες και θα μπορεί να πλήττει συγκεκριμένους στόχους, χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή θέση ή την ποσότητα των όπλων.

Η ανάπτυξη του Oreshnik στη Λευκορωσία συνδέεται με τη μεταφορά και εκσυγχρονισμό τακτικών πυρηνικών όπλων της Ρωσίας, τα οποία είχαν επιστραφεί στη χώρα μετά από ανακατασκευή. Ο Λουκασένκο υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή σχετίζεται με ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.

Η απόφαση έρχεται μετά από σχετική ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα θα αναπτύξει τα τακτικά πυρηνικά της όπλα στη Λευκορωσία, κατόπιν αιτήματος του Μινσκ.

Τον Απρίλιο του 2024, η Λευκορωσία επιβεβαίωσε ότι αρκετές δεκάδες πυρηνικά πυρομαχικά βρίσκονταν ήδη στη χώρα. Σύμφωνα με τη συμφωνία εγγύησης ασφάλειας στο πλαίσιο του Κράτους της Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας, τα πυρηνικά όπλα θεωρούνται σημαντικός παράγοντας αποτροπής στρατιωτικών συγκρούσεων και η χρήση τους θα θεωρείτο ακραίο μέτρο.

Τέλος το Oreshnik είναι βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς, γνωστός από τον Νοέμβριο του 2024, με πολλαπλά οχήματα επανεισόδου και δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι κάθε πύραυλος μπορεί να φέρει έως έξι κεφαλές, καθεμία εκ των οποίων διαθέτει επιπλέον υπο-κεφαλές. Πρόκειται για τροποποίηση του ρωσικού ΡΣ-26 “Ρουμπέζ” και θεωρείται ο πρώτος στον κόσμο πύραυλος μέσου βεληνεκούς με τέτοιες δυνατότητες που χρησιμοποιείται σε συνθήκες πολέμου.