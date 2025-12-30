Καταργούνται από την πρώτη ημέρα του 2026 τα χάρτινα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, παραδίδοντας τη σκυτάλη στα ηλεκτρονικά και τα άυλα. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), όσες και όσοι έχουν στη διάθεσή τους απόθεμα χάρτινων εισιτηρίων, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2026. Για τον λόγο αυτόν δεν θα αποξηλωθούν άμεσα τα παλαιού τύπου ακυρωτικά μηχανήματα, που βρίσκονται εντός των λεωφορείων.

Τα έξυπνα εισιτήρια «ThessTicket» είναι επαναφορτιζόμενα κι έχουν διαφορετικούς τύπους: μεμονωμένα, διάρκειας 70 λεπτών (για αστικές και περιαστικές συγκοινωνίες), ημερήσια, για ειδικές γραμμές και πακέτο 10+1 διαδρομών (για αστικές και περιαστικές συγκοινωνίες).

Οι επιβάτες μπορούν να προμηθεύονται τα ηλεκτρονικά εισιτήρια από τους αυτόματους πωλητές που έχει τοποθετήσει ο ΟΣΕΘ σε 30 σημεία εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, είτε από τα εκδοτικά μηχανήματα εντός των λεωφορείων, στα οποία όμως η προμήθεια μπορεί να γίνει μόνο με τραπεζική κάρτα ή μέσω ανέπαφης συναλλαγής (NFC). Με τους ίδιους τρόπους γίνεται η επαναφόρτιση του εισιτηρίου αλλά επιπλέον γίνεται και στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.

Οι επιβάτες μπορούν να εκδώσουν άυλο εισιτήριο μέσω της εφαρμογής OSETH Bus Mobile App, η οποία είναι διαθέσιμη για όλα τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα που έχουν λειτουργικό σύστημα Android και iOS. Μετά την ηλεκτρονική πληρωμή ο χρήστης λαμβάνει QR code, το οποίο σαρώνεται στο ακυρωτικό μηχάνημα του λεωφορείου.

Η προσωποποιημένη κάρτα «ThessCard» φέρει τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου της και είναι υποχρεωτική για όσους χρησιμοποιούν προϊόντα μεγάλης χρονικής διάρκειας (μηνιαία, τριμηνιαία, κλπ) και όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ή δωρεάν μετακίνηση.

Όσοι θέλουν να αποφύγουν τις ουρές στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, μπορούν να εκδώσουν την κάρτα μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ και εν συνεχεία να την παραλάβουν είτε από συγκεκριμένα εκδοτήρια είτε ταχυδρομικά. Οι κάρτες, που μπορούν να φορτιστούν οποιαδήποτε στιγμή και όχι μόνο την στην αρχή κάθε μήνα, φορτίζονται μέσω του portal του ΟΣΕΘ με τα χρονικά κόμιστρα, στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, είτε σε αυτόματο πωλητή.

«Το στοίχημα για την ψηφιακή μετάβαση του ΟΣΕΘ έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και στο εξής οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΣΕΘ στα κινητά τους τηλέφωνα, εκδίδοντας και ακυρώνοντας τα εισιτήριά τους με μία μόνο κίνηση. Τα έξυπνα εισιτήρια του ΟΣΕΘ για την αστική συγκοινωνία είναι επαναφορτιζόμενα για πολλές χρήσεις, οπότε ο πολίτης δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει σε αγορά νέου εισιτηρίου για την εξυπηρέτηση του με την αστική συγκοινωνία. Στόχος μας είναι η ακόμη καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με τα σύγχρονα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας._