Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στον Δήμο Θέρμης την Κυριακή, με αποτέλεσμα την πτώση συνολικά 28 δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση λόγω ζημιών σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Μέχρι και χθες, τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας συνέχιζαν τις εργασίες αποκατάστασης.

Οι πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε Θέρμη, Τριάδι, Νέα Ραιδεστό, Καρδία, Πλαγιάρι, Τρίλοφο, Αγία Παρασκευή, Ταγαράδες, Λακκιά και στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη. Σε αρκετές περιπτώσεις, κλαδιά έπεσαν πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Επιπλέον, στη Θέρμη, δύο κάδοι ανακύκλωσης παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στις επιχειρήσεις αποκατάστασης συμμετείχαν εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και άλλων υπηρεσιών του Δήμου, με τη συνδρομή 28 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και Μίκρας.

«Στις μόνες περιπτώσεις, στις οποίες δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε, ήταν εκεί όπου κλαδιά δέντρων έπεσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Λόγω της επικινδυνότητας, σε αυτά τα περιστατικά παρεμβαίνουν μόνον τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ», δήλωσε ο κ. Κουγιουμτζίδης.