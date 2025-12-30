Μια 45χρονη αλλοδαπή συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής. Η γυναίκα κατηγορείται ότι προσποιούμενη την οικιακή βοηθό, διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητική ή νοητική αναπηρία.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η 45χρονη δραστηριοποιούνταν στην τέλεση κλοπών τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024. Για να πετύχει τον σκοπό της, εντόπιζε αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού που αναρτούσαν πολίτες —κυρίως ΑμεΑ ή υπερήλικες— στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

Χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών και προσποιούνταν ότι ενδιαφέρεται για εργασία, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις οικίες των θυμάτων. Κατά τη συνάντηση, έπειθε τους πολίτες να την προσλάβουν, επιδεικνύοντας πλαστογραφημένη βεβαίωση νόμιμης διαμονής με τη φωτογραφία της.

Στη συνέχεια, εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της, αποσπώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή και δημόσια έγγραφα, όπως διαβατήρια. Οι κλοπές πραγματοποιούνταν συνήθως την πρώτη ή δεύτερη ημέρα εργασίας, μετά την οποία η γυναίκα απενεργοποιούσε την τηλεφωνική σύνδεση που είχε χρησιμοποιήσει.

Η δράση της χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σκληρότητα, καθώς επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά άτομα με βαριές κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα μπορούσαν να την αντιληφθούν ή να αντιδράσουν.

Τα ευρήματα και η συνέχεια της έρευνας

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στην κατοχή της, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν αναδιπλούμενο σουγιά, πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων, κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων, μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, πλαστή βεβαίωση διαμονής και κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 23.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης τριών ετών και οκτώ μηνών. Η ίδια έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και της είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται για τη διαλεύκανση του πλήρους εύρους της εγκληματικής της δραστηριότητας.