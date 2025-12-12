Σύλληψη μιας 54χρονης αλλοδαπής και ενός 37χρονου ομοεθνή της πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ στη Νέα Ιωνία, καθώς κατηγορούνται για κλοπές κοσμημάτων μεγάλης αξίας από οικία υπερηλίκων, όπου η γυναίκα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών που σημειώνονταν σε κατοικία στην περιοχή. Μετά από προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως δράστες τη 54χρονη και τον 37χρονο συνεργό της.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Ιωνία, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Η οικιακή βοηθός εργαζόταν στο συγκεκριμένο σπίτι από τον Ιούλιο του 2024. Όπως προκύπτει από την έρευνα, από τον Σεπτέμβριο του 2025 εκμεταλλευόταν την πρόσβασή της στους χώρους της κατοικίας και αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη βοήθεια του 37χρονου.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Κατά την έρευνα στην οικία των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος κοσμημάτων, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα παλαιάς τεχνολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 37χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.