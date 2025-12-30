Συνολικά 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων, καθώς και τροφίμων φυτικής προέλευσης, κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 29 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου διαστήματος, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας διενήργησαν 4.585 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους. Διαπιστώθηκαν 628 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 324.400 ευρώ.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, οι έλεγχοι εντάθηκαν με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Στην Περιφέρεια Αττικής δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια, ούτε με την υγεία, ούτε με την τσέπη των συμπολιτών μας. Και αυτές τις γιορτές, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια είναι συνεχώς έξω, στο πεδίο, σε κάθε αγορά, σε κάθε γειτονιά, παρακολουθώντας στενά τη διακίνηση των προϊόντων και την τήρηση όλων των προβλέψεων του νόμου. Κανείς δεν θα κερδίσει εις βάρος των οικογενειών που παλεύουν καθημερινά. Κανείς δεν θα ρισκάρει την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Η εντολή είναι αδιαπραγμάτευτη: όποιος επιχειρεί παρανομίες, θα βρίσκει μπροστά του τον νόμο — άμεσα, αυστηρά, χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί οι γιορτές πρέπει να είναι περίοδος χαράς, όχι ανησυχίας. Και εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, ώστε κάθε καταναλωτής να αισθάνεται απόλυτη σιγουριά στις επιλογές του. Προχωράμε δυναμικά, με στόχο μια αγορά που σέβεται και προστατεύει τον πολίτη».

Αποτελέσματα και εύρος των ελέγχων

Οι έλεγχοι κάλυψαν όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις αναψυχής, πρατήρια καυσίμων και καταστήματα παιχνιδιών.

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας πραγματοποίησε 2.274 ελέγχους σε καταστήματα λιανικής, λαϊκές αγορές και εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Ειδικότερα, έγιναν 775 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 693 σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, 614 έλεγχοι εξαγωγών, 154 σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και 38 σε σφαγεία.

Από τους ελέγχους προέκυψε η κατάσχεση των 12 τόνων αλλοιωμένων προϊόντων και η επιβολή προστίμων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 292 συστάσεις συμμόρφωσης προς τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον έλεγχοι και πρόστιμα

Την ίδια περίοδο, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής διενήργησε 1.459 ελέγχους, στους οποίους διαπιστώθηκαν 116 παραβάσεις. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 324.400 ευρώ, εκ των οποίων τα 200.000 ευρώ αφορούσαν παραβάσεις σε 56 πρατήρια καυσίμων και ενέργειας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 259 έλεγχοι σε λαϊκές αγορές και ισάριθμοι σε καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, 254 σε παντοπωλεία, 168 σε καταστήματα εστίασης, 130 σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, 98 σε σούπερ μάρκετ και 81 σε καταστήματα οικιακού εξοπλισμού. Επιπλέον, ελέγχθηκαν 68 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 48 φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών.

Υγειονομικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Από τις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής πραγματοποιήθηκαν 852 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις. Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και έγιναν 512 συστάσεις συμμόρφωσης.

Η Περιφέρεια Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία των καταναλωτών.