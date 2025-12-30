Με εορταστικό ωράριο θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα καταστήματα έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 21:00, ενώ το ωράριο των επόμενων ημερών διαμορφώνεται αναλόγως.

Τετάρτη 31/12/2025: 09.00–18.00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Σύμφωνα με τον Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής.

Υπενθυμίζεται ότι, τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά στις 2 Ιανουαρίου καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα για την απογραφή των επιχειρήσεων.