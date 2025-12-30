Αλλαγή χρόνου ανάλογα με τα γούστα, τη διάθεση και –κυρίως– το βαλάντιο, επιλογές για το ρεβεγιόν υπάρχουν πολλές, από τις μεγάλες πίστες έως τα πολυτελή ξενοδοχεία και από τα ακριβά εστιατόρια μέχρι τις ταβέρνες της γειτονιάς.

Όσοι ωστόσο δεν φρόντισαν να κάνουν έγκαιρα κράτηση για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, θα πρέπει να ελπίζουν σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Τα περισσότερα καταστήματα εστίασης δηλώνουν ήδη πλήρη για τη βραδιά της αλλαγής του χρόνου. Εστιατόρια για κάθε γούστο και κάθε τσέπη ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους πελάτες τους με λαχταριστά εορταστικά μενού.

Στο Χαλάνδρι, για παράδειγμα, γνωστό εστιατόριο προσφέρει μενού με κόστος 110 ευρώ το άτομο. Το μενού περιλαμβάνει ποτό καλωσορίσματος, σούπα βελουτέ πατάτας με κρέμα από χαβιάρι, τρία ορεκτικά, μοσχαρίσιο φιλέτο με πουρέ καρότου και σπαράγγια, καθώς και επιδόρπιο black forest με σορμπέ φρούτων του δάσους. Για όσους αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, υπάρχουν και εναλλακτικά μενού με χαμηλότερες τιμές.

Εορταστικά μενού σε πιο προσιτές τιμές

Άλλο εστιατόριο προσφέρει εορταστικό δείπνο στα 75 ευρώ το άτομο και 37 ευρώ για παιδιά έως 12 ετών. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα μεσκλάν με ψητά αχλάδια, κρέμα gorgonzola, καρύδια πεκάν και vinaigrette, δύο ορεκτικά, καθώς και επιλογή κυρίως πιάτου: Χοιρινό ρολό με σάλτσα πορτοκαλιού ή παπαρδέλες με κακάο και αργομαγειρεμένο μοσχάρι. Το γλυκό της βραδιάς είναι cheesecake με επικάλυψη cranberries και σπόρους ροδιού.

Για όσους μπορούν να διαθέσουν περισσότερα, τα πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας έχουν ετοιμάσει λαμπερές βραδιές. Γνωστό «πεντάστερο» στο κέντρο της πόλης προσφέρει ρεβεγιόν στο Roof Garden με τιμή 650 ευρώ το άτομο. Το μενού περιλαμβάνει βασιλικό καβούρι, χαβιάρι, λευκή τρούφα και αστακό, με τη βραδιά να συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και DJ.

Σε άλλο ξενοδοχείο, η τιμή φτάνει τα 595 ευρώ το άτομο, ενώ υπάρχουν και πιο οικονομικές επιλογές, με μενού που ξεκινούν από 70 ευρώ.

Sold out οι πίστες

Στα νυχτερινά κέντρα, η εικόνα είναι παρόμοια. Sold out σχεδόν όλες οι πίστες για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, με τις τιμές να θυμίζουν άλλες εποχές. Οι κρατήσεις ξεκινούν από 250 ευρώ και φτάνουν έως και 5.000 ευρώ στα πρώτα τραπέζια, ανάλογα με το μουσικό σχήμα.

Η ζήτηση είναι τόσο αυξημένη, ώστε πολλά μαγαζιά αποφάσισαν να παρατείνουν τη λειτουργία τους για περισσότερες ημέρες κατά την εορταστική περίοδο.