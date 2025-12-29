Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με άλλον κακοποιό με το παρατσούκλι «Έντικ».

Ο 35χρονος φέρεται ότι συμμετείχε στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο. Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με την εν ψυχρώ εκτέλεση του Β. Ζαμπούνη και φέρεται να επικαλέστηκε άλλοθι.

Ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προσωρινή κράτησή του.

Ο 35χρονος συνελήφθη μετά από επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στα Καλύβια Αττικής την περασμένη εβδομάδα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία Ζαμπούνη, ενώ παράλληλα ήταν καταζητούμενος από τις αρχές, καθώς έχει καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη ως συνεργός στις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.