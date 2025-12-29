Πολική Πρωτοχρονιά αναμένεται να ζήσουν οι κάτοικοι της χώρας, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποιεί ότι η αλλαγή του χρόνου θα μας βρει με θερμοκρασίες γύρω στους 3 με 4 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει, η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με κρύο και θερμοκρασίες κατά 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Η Αθήνα θα έχει μέγιστη θερμοκρασία την Πρωτοχρονιά γύρω στους 9 με 10 βαθμούς, όταν οι συνήθεις τιμές είναι περίπου 14 βαθμοί.

«Η αλλαγή του χρόνου θα μας βρει με ελάχιστες θερμοκρασίες γύρω στους 3 με 4 βαθμούς στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Μια πιθανότητα υπάρχει για λίγο χιονόνερο το βράδυ στα βόρεια της Αττικής με την αλλαγή του χρόνου, αλλά μετά πάμε σε βελτίωση», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.

Χιόνια προβλέπονται στα ορεινά την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το βράδυ. Χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Κρήτης την Πέμπτη, ενώ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δεν αποκλείονται λίγα χιόνια στην Πάρνηθα.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς Κελσίου με αίθριο καιρό. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή προβλέπεται σταδιακή άνοδος.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τρίτη (απόγευμα): Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική και νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα.

Τετάρτη (μεσημέρι): Οι βροχές μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και νότια, επηρεάζοντας κυρίως Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Τετάρτη (βράδυ): Τοπικές βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται εκτεταμένες νεφώσεις με λίγα ασθενή φαινόμενα.

Πέμπτη (πρωί): Οι βροχές εξασθενούν σταδιακά, με υπολείμματα φαινομένων στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Στην ηπειρωτική χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.

Πέμπτη (μεσημέρι): Γενικευμένη βελτίωση του καιρού με αραιές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Ο καιρός θα είναι ξηρός, με τοπικές μόνο νεφώσεις στα νότια.

«Σκανδιναβικό ψύχος» την Πρωτοχρονιά

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι φέτος θα κάνουμε πολική Πρωτοχρονιά, με τη θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα την παραμονή και ανήμερα της νέας χρονιάς.

Όπως αναφέρει, «θα υποδεχτούμε την Πρωτοχρονιά με σκανδιναβικό ψύχος, καθώς η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά ακόμα και 10 βαθμούς».

Οι χιονοπτώσεις αναμένονται ασθενείς, ωστόσο θα επηρεάσουν και χαμηλότερα υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα – παροδικά και την Αττική – καθώς και την Πελοπόννησο.