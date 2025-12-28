Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία –συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης– και στις Σποράδες, όπου θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Γενική εικόνα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στα νότια και νησιωτικά τμήματα θα αυξηθούν, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και των Σποράδων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ στην κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 1 έως 12 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο θα αυξηθούν, προκαλώντας ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πιθανή ασθενή βροχή στη Σκύρο από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στις Σποράδες, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα, με πιθανές ασθενείς βροχές. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς.

Αττική: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και το βράδυ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριος καιρός. Οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ στον Θερμαϊκό. Θερμοκρασία από 3 έως 11 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Αιγαίο, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Παγετός αναμένεται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα δώσουν σποραδικές βροχές στα δυτικά, νότια και νησιωτικά τμήματα. Πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Λίγα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά. Πτώση της θερμοκρασίας και παγετός στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά): Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Λίγα χιόνια στα ορεινά και βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.