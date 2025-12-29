Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αττική Οδό το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025, λόγω εργασιών εγκατάστασης πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε γέφυρα.

Συγκεκριμένα, από τις 21:00 έως τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Α-50,60 και Α-50,75, στην περιοχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.