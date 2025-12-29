Με την αλλαγή του χρόνου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, αλλά και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή.

Για όσους θέλουν να κάνουν τις τελευταίες αγορές πριν από τις γιορτές, το εορταστικό ωράριο της εβδομάδας έχει ως εξής:

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, αφήνοντας στους εμπόρους την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες των καταστημάτων τους.