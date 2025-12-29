O αποκλεισμός Μπράλου από τους αγρότες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς προχώρησαν πριν από λίγο στο κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων της περιοχής, υλοποιώντας την απόφαση της χθεσινής γενικής τους συνέλευσης. Ο αποκλεισμός, όπως είχε ανακοινωθεί, θα διαρκέσει δύο ώρες, έως τις 16:00, ενώ εξετάζονται αντίστοιχες κινητοποιήσεις και για την αυριανή ημέρα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της έλλειψης διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά σταματήσει.

Ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων κατά μήκος του εθνικού δικτύου του Ε65, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης ή εναλλακτική πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ. Οι οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ η αστυνομία συνιστά ψυχραιμία και υπομονή.

Οι αγρότες του μπλόκου του Μπράλου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι η σημερινή δράση αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης των πιέσεων προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Αποκλεισμός της Εθνικής Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον την εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Μέχρι πρότινος ο δρόμος παρέμενε ανοιχτός, ωστόσο οι αγρότες του μπλόκου Αγγελόκαστρου αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μπλοκάροντας μία από τις κεντρικότερες αρτηρίες της χώρας.

Αύριο έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών.

Έναρξη διαλόγου από 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ζήτησαν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, προκαλώντας αντιδράσεις από άλλα μπλόκα. Πανελλαδικά τα σημεία κινητοποιήσεων ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου.

Αγρότες: Μπλόκα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν αν δεν υπάρξουν λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας πραγματοποιούν συνέλευση για αποτίμηση της κινητοποίησης και σχεδιασμό νέων δράσεων, ενώ οι Τρικαλινοί ετοιμάζουν ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματά τους.

Η εικόνα στα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω αποκλεισμούς κατά την περίοδο των εορτών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Παράλληλα, παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το τελωνείο των Ευζώνων θα παραμείνει κλειστό και σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, με εξαίρεση έκτακτα περιστατικά. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν «μέχρι να δικαιωθούν».

Στον Προμαχώνα το μπλόκο ενισχύεται με τρακτέρ από Ηράκλεια και Σιδηρόκαστρο, ενώ οι συγκεντρωμένοι θα αποφασίσουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων στη γενική συνέλευσή τους. Η διέλευση παραμένει προς το παρόν ελεύθερη.

Στην Εξοχή Δράμας ο σταθμός διέλευσης παραμένει κλειστός για φορτηγά για τρίτη ημέρα, με τα επιβατικά οχήματα να κινούνται μέσω μικρής παράκαμψης. Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο από τις 14:00 έως τις 17:00, εξαιρώντας αστικά λεωφορεία και επείγοντα περιστατικά.

Αποκλεισμός από τους αγρότες στην Καλαμάτα

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας έφτασαν στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της υπηρεσίας.

Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του χώρου για περίπου μία ώρα, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ανέφεραν τα αιτήματά τους και ξεκαθάρισαν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί.