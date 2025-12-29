Ακριβότερο αναμένεται να είναι το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε σύγκριση με το χριστουγεννιάτικο, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφονται νέες αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής.

Ανατιμήσεις σημειώνονται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά, προϊόντα που αποτελούν βασικό κομμάτι του εορταστικού τραπεζιού.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο προαναγγέλλονται νέες αυξήσεις σε σειρά καταναλωτικών προϊόντων, όπως τσίχλες, αναψυκτικά, μπύρες, μπάρες δημητριακών, δημητριακά και αλλαντικά.

Όσον αφορά τα προϊόντα σοκολάτας, σε ορισμένους κωδικούς παρατηρείται μείωση τιμών έως και 20%. Ωστόσο, αυτή η πτώση οφείλεται σε αλλαγές στη σύσταση των προϊόντων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το κακάο έχει αντικατασταθεί από φθηνότερες λιπαρές ουσίες.