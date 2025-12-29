Σύμφωνα με το παγκόσμιο σχέδιο ηλεκτροκίνησης «Plan S» της Kia, το EV5 παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στη βιώσιμη κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη.

«Η Kia παραμένει προσηλωμένη στο να γίνει η κορυφαία μάρκα EV παγκοσμίως και πάροχος λύσεων βιώσιμης μετακίνησης, ενισχύοντας τις επιλογές και τις εμπειρίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Kia, Xo Σου Σονγκ. «Με μοντέλα όπως το Kia EV4, προσπαθούμε να εκδημοκρατίσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάνοντας τα οφέλη των λύσεων βιώσιμης μετακίνησης προσιτά σε όλους.» ανέφερε ο πρόεδρος που επιμένει ότι είναι αναγκαίος ο εκδημοκρατισμός των νέων μοντέλων. H πιο πρόσφατη προσθήκη στη γκάμα της είναι το νέο Kia EV5 που πατάει στην ειδική πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP) με τεχνολογία 400V.

Εμπνευσμένο από το μεγαλύτερο EV9, διαθέτει μια ισχυρή, τετράγωνη σιλουέτα, μια προεξέχουσα κολόνα D και την υπογραφή φωτισμού «Star Map» της Kia μπροστά και πίσω.

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις πρακτικές ανάγκες του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Στο εσωτερικό, το EV5 δημιουργεί ένα περιβάλλον που θυμίζει σαλόνι. Το EV5 είναι εξοπλισμένο με το τελευταίο σύστημα ccNC (connected car Navigation Cockpit) της Kia, συμπεριλαμβανομένης μιας Πανοραμικής Ευρείας Οθόνης που συνδυάζει έναν πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, μια οθόνη ψυχαγωγίας 12,3 ιντσών και μια οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών.

Με μια μπαταρία μεγάλης εμβέλειας 81,4 kWh, το EV5 προσφέρει έως και 530 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας (εκτίμηση WLTP). Τόσο η έκδοση GT-Line όσο και η έκδοση Base Line υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση, από 10 έως 80% σε μόλις 30 λεπτά.