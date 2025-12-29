ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Μπορεί να τα έχετε καταφέρει στο παρελθόν, αλλά μια γρήγορη λύση στις αναποδιές σας δεν πρόκειται να κάνει τη διαφορά αυτή τη φορά. Δεν είναι μια καλή στιγμή για να κόβετε δρόμο και αν βγείτε για ψώνια αποφύγετε τις φθηνότερες επιλογές δεδομένου ότι θα σας προκαλέσουν πονοκεφάλους μακροπρόθεσμα.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Δώστε έμφαση στην κάθε στιγμή τώρα, αφού η ζωή είναι εφήμερη και κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και παρότι θα είστε απασχολημένοι αυτές τις ημέρες, όλο και κάποιος θα θελήσει να βρεθεί δίπλα σας, γι’ αυτό μην απομακρύνεστε.

ΙΧΘΎΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Εάν έχετε μια εργασία να ολοκληρώσετε, μην περιμένετε καμία βοήθεια. Κάντε μια προσπάθεια να είστε ανεξάρτητοι μέχρι οι γύρω σας να σας συμπαρασταθούν περισσότερο. Με την αεικίνητη Σελήνη στον Υδροχόο, είναι καλύτερα να τελειώσετε ένα σημαντικό έργο νωρίς και μετά να έχετε όλον τον χρόνο να κάνετε τις διορθώσεις σας.

ΚΡΙΌΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Υπάρχουν περισσότερες από μία φωνές στο κεφάλι σας να σας λένε τι πρέπει να κάνετε και είναι δύσκολο έτσι να πάρετε αποφάσεις με τη Σελήνη και την Αφροδίτη στον Υδροχόο σε ανάδρομη πορεία. Περισσότερο από ποτέ, καταλαβαίνετε κάποια αινίγματα που υπάρχουν στη ζωή σας. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας.

ΤΑΎΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Σήμερα η ανυπομονησία και η ανησυχία θα δώσουν τη θέση τους σε σταθερή πίστη για τις δικές σας αξίες. Θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να συζητήσετε τις ιδέες σας με τους συνεργάτες σας κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών, εργαστείτε λοιπόν τώρα σκληρά για να κάνετε τα σχέδιά σας πραγματικότητα.

ΔΊΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Μια αίσθηση ολοκλήρωσης είναι στον αέρα, όπως η Σελήνη ενώνεται με την Αφροδίτη στον δρόμο σας μέσα από τον Υδροχόο. Δεν είναι ποτέ πολύ αργά για να ερωτευτείτε, αγαπητοί Δίδυμοι, διανοητικά ή συναισθηματικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη μεγάλη εικόνα αντί να επικεντρώνεστε στις μικρές λεπτομέρειες.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Ακόμα κι αν ποθείτε την ασφάλεια, μην το παρακάνετε, ώστε να παραμείνετε εντός των ορίων που έχουν τεθεί από άλλους. Η Σελήνη στον Υδροχόο κάνει πολλούς από εσάς να βγείτε επιτέλους από το καβούκι σας. Μη φοβάστε να παίξετε με τις πιθανότητες. Τυχερά παιχνίδια θα σας δώσουν πολύ καλύτερη απόδοση από το αναμενόμενο.

ΛΈΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Μερικοί από εσάς μπορεί να αισθάνεστε χαμένοι, αλλά ξεκλέψτε λίγο χρόνο να κοιτάξετε γύρω σας και θα δείτε ότι υπάρχουν πινακίδες παντού που θα σας καθοδηγήσουν σωστά. Μια σημαντική μορφή από το παρελθόν σας μπορεί να μπει στη ζωή σας και πάλι ώστε να σας υπενθυμίσει τι άνθρωπος ακριβώς είστε.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες. Είναι σημαντικό για εσάς να έχετε κατά νου τι μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή. Οι συναλλαγές είναι καλύτερες όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει και να σας βοηθήσει.

ΖΥΓΌΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οπως η Σελήνη ενώνεται με την Αφροδίτη στον Υδροχόο, ήρθε η ώρα να έχετε κάποια τόνωση του εγώ σας και επιτέλους να το ρίξετε στη διασκέδαση! Οι ερωτικές σχέσεις ευνοούνται, τα παιδιά σας θα είναι μια χαρά και εσείς νιώθετε πνευματώδεις.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Μην τα παρατάτε ακόμα και αν κάποια πράγματα φαίνονται αδύνατα. Οπως η Σελήνη βρίσκεται στον Υδροχόο, η καρδιά σας μεγαλώνει ώστε να χωρέσει πολλούς, αλλά οι απόψεις σας δεν είναι τόσο πρακτικές.

ΤΟΞΌΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Ενώ όλοι οι άλλοι τρέχουν γύρω σαν ηλίθιοι, εσείς είστε ήρεμοι και λογικοί ώστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας. Με τη Σελήνη στον Υδροχόο, θα πρέπει να κρατήσετε κάποια πράγματα για σας. Αυτή βέβαια είναι μια μεγάλη στιγμή για να ανανεώσετε μια σχέση που έχει μαραζώσει. Θυμηθείτε, ένα σημαντικό δώρο δεν είναι κατ’ ανάγκη και ακριβό.