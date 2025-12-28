Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται στη Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείτε στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, γύρω στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τα εδαφικά όρια και τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το νέο έτος», επισημαίνοντας πως οι λύσεις εξαρτώνται «από εκείνους που βοηθούν την Ουκρανία και από όσους ασκούν πίεση στη Ρωσία ώστε να νιώσει τις συνέπειες της επιθετικότητάς της».

Τραμπ: «Θα υπάρξει συμφωνία που θα στηρίξει και η Ευρώπη»

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι θεωρεί τον Πούτιν «σοβαρό αυτή τη φορά σχετικά με την ειρήνη» και ότι «υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια συμφωνία που θα είναι καλή για την Ουκρανία και για όλους». Πρόσθεσε επίσης: «Θα έχουμε μια εξαιρετική συνάντηση σήμερα».

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο ομόλογό του, υπογραμμίζοντας ότι «θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Τραμπ ανέφερε πως δεν έχει τεθεί προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας το ερώτημα «ανόητο». Συμπλήρωσε:«Θα υπάρξει μια συμφωνία ασφάλειας, και μάλιστα ιδιαίτερα ισχυρή. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν ενεργό και σημαντικό ρόλο σε αυτήν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τις ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι «έχουν σταθεί πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων» και πως «είναι όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι».

President Trump will call President Putin to continue negotiations after discussions with Ukraine/EU/UK pic.twitter.com/eykieoV1K1 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025

Η τρίτη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι μέσα στο 2025

Πρόκειται για την τρίτη φετινή συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη, τον Φεβρουάριο στον Λευκό Οίκο, σημαδεύτηκε από ένταση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, κατηγόρησαν τον Ουκρανό ηγέτη για «αχαριστία».

Η δεύτερη, τον Αύγουστο, πραγματοποιήθηκε σε πιο φιλικό κλίμα, με τον Ζελένσκι να ευχαριστεί επανειλημμένα τον Τραμπ για τη στήριξή του.

Το μήνυμα του Κρεμλίνου για το Ντονμπάς

Το Κρεμλίνο κάλεσε το Κίεβο να λάβει «μια θαρραλέα απόφαση» για την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς, επισημαίνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον «τερματισμό του πολέμου».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση χωρίς καθυστέρηση». Ο ίδιος αποκάλυψε πως προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνομιλία, διάρκειας μίας ώρας και δεκαπέντε λεπτών, έγινε σε «φιλικό κλίμα», σύμφωνα με τον Ουσακόφ. Όπως είπε, Ουάσινγκτον και Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία θα οδηγούσε απλώς σε παράταση των συγκρούσεων.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν νέα επικοινωνία μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα.

Η άφιξη Ζελένσκι στο Μαϊάμι

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι λίγο πριν μεταβεί στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Zelensky has arrived in Miami for a meeting with Trump. pic.twitter.com/ifvrExxAmC — KyivPost (@KyivPost) December 28, 2025

Προειδοποίηση Λαβρόφ προς την Ευρώπη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στο ουκρανικό έδαφος θα αποτελέσει «νόμιμο στόχο» για τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι «δεν υπάρχει λόγος οι Ευρωπαίοι να φοβούνται επίθεση από τη Ρωσία», προσθέτοντας ωστόσο πως «όποιος τολμήσει να επιτεθεί στη Ρωσία, θα δεχθεί συντριπτικό πλήγμα».

Ορισμένες χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», που στηρίζουν το Κίεβο, έχουν εκφράσει προθυμία να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Αναφορικά με τη σημερινή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα «εκτιμά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη συμφωνίας», αλλά εκτίμησε πως ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος για εποικοδομητικό διάλογο».