Σύλληψη 47χρονου στη Σάμο για σειρά απατών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, κατόπιν σχετικού εντάλματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 27 περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν από το 2009 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025. Τα θύματα εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Σάμος, η Νάξος, το Ναύπλιο, η Πάτρα, η Λάρισα, η Κάλυμνος, η Άρτα και η Αττική.

Η πολύμηνη προανακριτική έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου. Οι αρχές αξιοποίησαν καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές πράξεις και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί τον Ιούλιο του 2025 για το αδίκημα της αντιποίησης.

Ο τρόπος δράσης

Όπως προέκυψε, ο 47χρονος παρουσιαζόταν ψευδώς ως αστυνομικός, στέλεχος της Interpol, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, της Βουλής ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. Επικαλούμενος ανύπαρκτες διασυνδέσεις με πρόσωπα κύρους, εξαπατούσε πολίτες αποσπώντας χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 440.000 ευρώ.

Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκβίασης, επιχειρώντας να αποτρέψει τα θύματα είτε από την καταγγελία του στις αρχές είτε από τη διεκδίκηση των χρημάτων που τους είχε αποσπάσει.

Τα ευρήματα και η δικογραφία

Κατά τις έρευνες στα σπίτια όπου διέμενε στη Σάμο, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του συλληφθέντος.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως αντιποίηση, ψευδή κατάθεση, κλοπή, εκβίαση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν επτά ακόμη άτομα που φέρονται να συνεργάζονταν με τον 47χρονο.