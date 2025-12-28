Από 13 Σεπτεμβρίου 2025 εφαρμόζεται πλήρως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών στους δρόμους. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε αυστηρότερα πρόστιμα, αλλά προβλέπουν και πολύ μεγαλύτερες περιόδους αφαίρεσης διπλώματος, ιδιαίτερα για επαναλαμβανόμενες σοβαρές παραβάσεις.

Αλκοόλ: Η βασική «οδός» προς τη δεκαετή αφαίρεση

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αντιμετωπίζεται πλέον με εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις. Συγκεκριμένα:

Μη επαναλαμβανόμενη παράβαση με BAC > 1,10 g/l: πρόστιμο 1.200 €, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και υποχρεωτική ακινητοποίηση του οχήματος.

πρόστιμο 1.200 €, και υποχρεωτική ακινητοποίηση του οχήματος. 1η υποτροπή: πρόστιμο 2.000 € και αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη .

πρόστιμο 2.000 € και . 2η υποτροπή: πρόστιμο 4.000 € και αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Με βάση τον νέο ΚΟΚ, ο οδηγός που συλλαμβάνεται δύο φορές με υψηλό αλκοτέστ μπορεί να χάσει το δίπλωμά του για μία δεκαετία.

Αν η παράβαση συνδυάζεται με σοβαρό τροχαίο ή βαριά τραυματισμό, ενεργοποιούνται και διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, με πιθανές ποινές φυλάκισης, ανεξάρτητα από την αφαίρεση της άδειας.

Άλλες σοβαρές παραβάσεις

Ο νέος ΚΟΚ καθιερώνει ένα σύστημα κλιμακωτών ποινών: η πρώτη παράβαση επιφέρει μικρότερη αφαίρεση, ενώ η επανάληψη οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς δίπλωμα.

Χρήση κινητού τηλεφώνου

1η παράβαση: 350 € και 30 ημέρες αφαίρεση.

1η υποτροπή: 1.000 € και 180 ημέρες.

2η υποτροπή: 2.000 € και 1 έτος χωρίς δίπλωμα.

χωρίς δίπλωμα. Σε περίπτωση ατυχήματος: πρόστιμο έως 4.000 € και έως 8 έτη αφαίρεση για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Υπερβολική ταχύτητα και παράνομες «κόντρες»

Υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα: 700 € και 60 ημέρες αρχικά.

1η υποτροπή: 1.000 € και 180 ημέρες.

2η υποτροπή: 2.000 € και 1 έτος .

. Για ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα ή συμμετοχή σε παράνομους αγώνες: αφαίρεση έως 4 έτη σε επαναλήψεις.

Παραβίαση STOP ή σηματοδότη

Παράβαση χωρίς ατύχημα: 350 € και 30 ημέρες.

Με ατύχημα: 700 € και 60 ημέρες.

Σε 2η υποτροπή με πρόκληση συμβάντος: αφαίρεση έως 8 έτη.

Οδήγηση χωρίς άδεια

Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα θεωρείται πλέον ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση με αυστηρές κυρώσεις.

1η παράβαση: 1.000 € πρόστιμο, 1 έτος αφαίρεση και πιθανή φυλάκιση έως δύο έτη αν υπάρξει ατύχημα.

και πιθανή φυλάκιση έως δύο έτη αν υπάρξει ατύχημα. Υποτροπές: πρόστιμο έως 4.000 € και 8 έτη αφαίρεση διπλώματος.

Η «λογική» του νέου ΚΟΚ

Οι νέες ρυθμίσεις στηρίζονται στην αρχή ότι η επανάληψη επικίνδυνης συμπεριφοράς πρέπει να τιμωρείται αυστηρότερα από την πρώτη παράβαση, οδηγώντας σε μακρύτερες περιόδους αφαίρεσης άδειας.

Αν και το όριο των 10 ετών αφορά κυρίως τις υποτροπές στην οδήγηση υπό μέθη, και άλλες παραβάσεις –όπως χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα ή παραβίαση STOP– μπορούν να επιφέρουν πολύχρονες αφαιρέσεις αδειών όταν επαναλαμβάνονται.