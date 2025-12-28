Με το χαρακτηριστικό του καυστικό χιούμορ, ο Αρκάς σχολιάζει για ακόμη μία φορά την επικαιρότητα μέσα από το σημερινό του σκίτσο. Δύο παγωμένα πουλιά, αντιμέτωπα με το κρύο και την αδυναμία να το αλλάξουν, ανταλλάσσουν λίγες λέξεις που λένε πολύ περισσότερα απ’ όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Όπως συνηθίζει, ο σκιτσογράφος χρησιμοποιεί την απλότητα και την ειρωνεία για να φωτίσει μια βαθύτερη αλήθεια, αφήνοντας στον αναγνώστη την ερμηνεία. Το σκίτσο του Αρκά λειτουργεί ως ένας καθρέφτης της καθημερινότητας, προκαλώντας χαμόγελα.