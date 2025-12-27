Η Ρωσία αναχαίτισε, με τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, και κατέστρεψε σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών (14:00 μέχρι και 17:00) πάνω από έξι ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ drones πάνω από την Μόσχα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι άλλα 11 drones – με στόχο την Μόσχα – καταρρίφθηκαν αργότερα.

Η Rosaviatsia, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας στην Ρωσία, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Σερεμέτιεβο της Μόσχας επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Στο στόχαστρο του Κιέβου η ρωσική πρωτεύουσα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία βάζει στο στόχαστρο την Μόσχα, με την πιο πρόσφατη να σημειώνεται την παραμονή των Χριστουγένννων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν να πλήξουν την Μόσχα με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές στις 24 Δεκεμβρίου.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιανίν, ανέφερε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα που κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα. Δεν αναφέρθηκε σε θύματα ή ζημιές. Σε δύο από τα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την Μόσχα οι δραστηριότητες περιορίστηκαν για λόγους ασφαλείας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην καθημερινή πρωινή ενημέρωση του μέσω Telegram, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά 172 ουκρανικά drones, τα περισσότερα (110) στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ.