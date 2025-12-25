Νέα σειρά επιθέσεων με πυραύλους Storm Shadow και drones μακρού βεληνεκούς έπληξε ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με ανακοινώσεις ουκρανών αξιωματούχων. Οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να περιορίσει τις ενεργειακές δυνατότητες και τα έσοδα της Μόσχας.

Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό. Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις στόχευσαν το διυλιστήριο πετρελαίου Novoshakhtinsk στην περιοχή του Ροστόφ.

«Καταγράφηκαν πολλαπλές εκρήξεις. Ο στόχος χτυπήθηκε», αναφέρεται σε ανάρτηση του γενικού επιτελείου στο Telegram. Το διυλιστήριο χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες προμήθειας πετρελαϊκών προϊόντων στη νότια Ρωσία, που τροφοδοτεί με ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Επιθέσεις σε Τεμριούκ και Ορενμπουργκ

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσαν ότι ουκρανικής κατασκευής drones μακρού βεληνεκούς έπληξαν πετρελαϊκές δεξαμενές στο λιμάνι του Τεμριούκ, στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, καθώς και μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ορενμπουργκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Η εγκατάσταση του Ορενμπουργκ θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της παγκοσμίως και βρίσκεται περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, δύο δεξαμενές στο λιμάνι του Τεμριούκ τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από επίθεση με drones, με τις φλόγες να καλύπτουν έκταση περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, όπως ανέφερε το επιχειρησιακό αρχηγείο του Κρασνοντάρ στο Telegram.

Στόχος και αεροπορική βάση

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν αεροπορική βάση στην πόλη Κάικοπ, στον Βόρειο Καύκασο. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ουκρανίας να αποδυναμώσει τις ρωσικές στρατιωτικές υποδομές.

Από τον Αύγουστο, το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας να πλήξει τα οικονομικά έσοδα της Ρωσίας από τον πετρελαϊκό τομέα – βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.