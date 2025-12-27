Ισχυρός σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Γιλάν, στη βορειοανατολική Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του μετεωρολογικού οργανισμού της χώρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, όπου σείστηκαν κτίρια. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 73 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκτίμησης των ενδεχόμενων ζημιών και επιπτώσεων από τον σεισμό. Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στη συμβολή δύο τεκτονικών πλακών, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπή σε σεισμικές δονήσεις.

Το 2016 περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 ένας σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο άνω των 2.000 ανθρώπων στη νήσο.