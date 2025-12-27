Ένα επικίνδυνο περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Ηρακλείου, όταν σφαίρα από γλέντι κατέληξε σε παράθυρο γειτονικού κτηρίου.

Σύμφωνα με το Creta24, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου, έπειτα από έρευνα στην οικία του. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν μία βολίδα και ένας κάλυκας, ευρήματα που επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες για πυροβολισμούς το προηγούμενο βράδυ, στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Κατά τη διάρκεια του γλεντιού, το βράδυ της 25ης Δεκεμβρίου, ακούστηκαν μπαλωθιές, γεγονός που κινητοποίησε την αστυνομία. Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε το επόμενο πρωί, διαπιστώθηκε ότι μία από τις σφαίρες είχε πλήξει το παράθυρο του κλιμακοστασίου κοντινής πολυκατοικίας, όπου διαμένουν και παιδιά.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής για την ανεξέλεγκτη χρήση όπλων σε κοινωνικές εκδηλώσεις.