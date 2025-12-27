Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» μια 29χρονη αλλοδαπή, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης skunk προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω αεροπορικής οδού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών.

Όπως προέκυψε, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ανάλυση στοιχείων και διαδικασία profiling, οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, επιμελώς κρυμμένα σε νάιλον συσκευασίες.

Επιπλέον, στην κατοχή της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για τυχόν συσχετισμό με τη δράση του κυκλώματος. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.