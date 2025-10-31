Ένας 28χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν επιχείρησε να εισαγάγει στη χώρα 18 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Ο άνδρας είχε αφιχθεί αεροπορικώς από τη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, μέσω Ντουμπάι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος θεωρείται μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στην Ελλάδα. Ο εντοπισμός του έγινε έπειτα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και ανάλυση προφίλ (profiling).

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του 36 νάιλον συσκευασίες με το παράνομο φορτίο, συνολικού μικτού βάρους 18,8 κιλών, τις οποίες είχε αποκρύψει μέσα στη βαλίτσα του. Η ποσότητα προοριζόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, για περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, η οποία εξετάζεται για τυχόν στοιχεία που σχετίζονται με το κύκλωμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.