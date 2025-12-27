Ο Θοδωρής Κολυδάς εξετάζει τα δεδομένα τριών βασικών προγνωστικών μοντέλων για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: ECMWF, ICON και GFS.

Τα μοντέλα ECMWF και ICON συμφωνούν ότι η αλλαγή του χρόνου θα είναι μεν χειμωνιάτικη, αλλά σχετικά ήπια, χωρίς ακραία φαινόμενα. Ο κύριος όγκος της ψυχρής αέριας μάζας παραμένει ανατολικότερα, με χαμηλές πιέσεις κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας τη χώρα οριακά. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι χειμωνιάτικες αλλά χωρίς εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

Αντίθετα, το GFS προτείνει ένα πιο «βαρύ» σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να φέρει εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Πρόκειται για ένα πιο ακραίο αλλά λιγότερο πιθανό σενάριο.

Συνολικά, η ζυγαριά αυτή τη στιγμή γέρνει προς το ECMWF–ICON, που εμφανίζεται πιο συνεπές και λιγότερο ακραίο. Το GFS παραμένει ένα «ψυχρό άκρο», αυξάνοντας την αβεβαιότητα αλλά όχι ως επικρατέστερο σενάριο. Όπως συνήθως σε αλλαγές χρόνου, μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία θα καθορίσουν αν θα επικρατήσει απλώς χειμωνιάτικος καιρός ή μια πιο έντονη χειμωνιάτικη παρένθεση.

Χρειάζονται ακόμα 2-3 ημέρες για μια πιο ασφαλή επιχειρησιακή εκτίμηση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς, διευκρινίζει ο κ. Κολυδάς.