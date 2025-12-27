Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, βροχοπτώσεις αναμένονται στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ το πρωί θα επηρεαστεί και το βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα σημειωθεί νωρίς το πρωί, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς στα βόρεια, 13 έως 15 στα ανατολικά και 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικές νεφώσεις, αυξημένες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη έως 6, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανότητα ασθενούς βροχής. Θερμοκρασία από 4 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες. Θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία 11 έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενίσχυση στα νότια έως 7 μποφόρ.

Αττική: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια, με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: Λίγες νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 18 βαθμούς στα νησιά.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά. Θερμοκρασία με μικρή πτώση και παγετός το πρωί στα κεντρικά και βόρεια.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις που θα αυξηθούν στα δυτικά, νότια και ανατολικό Αιγαίο, με σποραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα νότια. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία με μικρή άνοδο στα ανατολικά και βόρεια.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): Νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με σποραδικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και παγετός θα εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.