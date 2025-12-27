Κοσμοπλημμύρα στα εμπορικά κέντρα και στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους σημειώθηκε σήμερα, πρώτη ημέρα λειτουργίας των καταστημάτων μετά το διήμερο των Χριστουγέννων. Πλήθος καταναλωτών έσπευσε να αγοράσει δώρα για αγαπημένα πρόσωπα ή να κάνει βόλτα στην εορταστική αγορά.

Από νωρίς το πρωί, οι πιο δημοφιλείς εμπορικές περιοχές της Αθήνας και άλλων πόλεων γέμισαν με κόσμο, καθώς οι πολίτες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για τις τελευταίες αγορές πριν την Πρωτοχρονιά.

Στο επίκεντρο των προτιμήσεων βρίσκονται τα παιδικά δώρα, αλλά και τα βασικά είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς πολλοί αναζητούν προσφορές και ευκαιρίες ενόψει των γιορτών.

Παρά τη ζωηρή κίνηση, δεν λείπει η συγκράτηση στις δαπάνες. Οι περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές με φειδώ, έπειτα από προσεκτική έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών.

Εορταστικό ωράριο λειτουργίας

Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο εορταστικό ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές της τελευταίας στιγμής. Αύριο, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 6 το απόγευμα.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, δίνοντας επιπλέον χρόνο για τις αγορές πριν την αλλαγή του χρόνου.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, ενώ την Πρωτοχρονιά και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους θα παραμείνουν, όπως κάθε χρόνο, κλειστά.

Η αγορά μετρά αντίστροφα για την υποδοχή του 2025, με την κίνηση στους εμπορικούς δρόμους να αναμένεται αυξημένη και τις επόμενες ημέρες.