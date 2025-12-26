Η Ρωσία φαίνεται να προχωρά στη σταδιακή εγκατάσταση νέων υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής σε πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα της Μόσχας να πλήττει στόχους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δύο Αμερικανοί ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό έπειτα από ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Η εκτίμησή τους, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Exclusive: Moscow is likely stationing new nuclear-capable hypersonic ballistic missiles at an eastern Belarus ex-airbase, which could bolster Russia’s ability to deliver missiles across Europe, two US researchers found by studying satellite imagery https://t.co/GXgY7GJET7 — Reuters (@Reuters) December 26, 2025

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να αναπτύξει στη Λευκορωσία πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς τύπου Oreshnik, με εκτιμώμενη εμβέλεια έως και 5.500 χιλιόμετρα. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία εγκατάστασής τους δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Ανησυχία για την πυρηνική απειλή

Η πιθανή ανάπτυξη των Oreshnik θεωρείται, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το πρακτορείο, ως ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης προσφυγής του Κρεμλίνου στην πυρηνική απειλή. Στόχος, όπως εκτιμάται, είναι να αποτραπεί η περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ με όπλα ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού, ενώ η πρεσβεία της Λευκορωσίας αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta μετέδωσε δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας, Βίκτορ Χρένιν, ο οποίος υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των Oreshnik δεν μεταβάλλει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και αποτελεί «απάντηση» στις «επιθετικές ενέργειες» της Δύσης. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε, ενώ και η CIA αρνήθηκε να προβεί σε δήλωση.