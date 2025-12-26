Μετά από οκτώ δεκαετίες, το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα αναμορφώνεται ριζικά, με στόχο την προσαρμογή του στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Οι νέες διατάξεις στοχεύουν στη μείωση της απαξίωσης περιουσιών που μένουν ανεκμετάλλευτες λόγω του τρόπου κληρονόμησης, αλλά και στην αποτροπή περιπτώσεων όπου οι κληρονόμοι αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να τις διαχειριστούν.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες εξακολουθούν να ισχύουν, επιτρέποντας σε κάθε πολίτη να συντάξει τη διαθήκη του και να την κρατήσει στο σπίτι ή να την καταθέσει σε συμβολαιογράφο. Ωστόσο, οι πρόσφατες τροποποιήσεις εισάγουν νέα δεδομένα, κυρίως για την προστασία από τις πλαστές διαθήκες.

Πλέον, όταν μια διαθήκη εντοπίζεται μετά τον θάνατο — είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο του θανόντος — και αφορά κληρονόμους που δεν είναι παιδιά ή σύζυγοι, θα πρέπει οπωσδήποτε να κηρυχθεί γνήσια πριν τεθεί σε ισχύ.

Ο έλεγχος της γνησιότητας θα περιλαμβάνει μαρτυρίες, πραγματογνωμοσύνες και άλλες διαδικασίες. Τη διενέργεια αυτών δεν θα αναλαμβάνει πλέον το δικαστήριο, αλλά ο συμβολαιογράφος, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία.

Σκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι η περιορισμένη εμφάνιση πλαστών διαθηκών και η διασφάλιση ότι οι διαθήκες που παρουσιάζονται μετά τον θάνατο του διαθέτη είναι πράγματι έγκυρες και αξιόπιστες.