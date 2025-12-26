Εμπνευσμένο από το πρωτότυπο DS AERO SPORT LOUNGE, το DS N°8 είναι η νέα ναυαρχίδα της DS Automobiles. Διαθέτοντας μια κομψή σχεδίαση, το DS N°8 ενσωματώνει ένα νέο σχήμα SUV Coupé.

Είναι αμιγώς ηλεκτρικό, διαθέτει συνδυασμένη αυτονομία 750 χλμ (κύκλος WLTP) και περισσότερα από 500 χλμ στον αυτοκινητόδρομο, νούμερα εκπληκτικά για την κατηγορία, χάρη στον αξιοσημείωτο αεροδυναμικό συντελεστή Cx 0,24.

Το εσωτερικό του DS N°8 επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα άνεσης και ενσαρκώνει την γαλλική τέχνη του ταξιδιού. Η προηγμένη συνδεσιμότητα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει την εμπειρία στο αυτοκίνητο απρόσκοπτη και πιο καθηλωτική.

Όταν ανοίγουν οι πόρτες, το λογότυπο DS εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων των 10,25. Με γενναιόδωρο μέγεθος 16 ιντσών και δυνατότητα εξατομίκευσης, η μεγάλη κεντρική οθόνη παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες του DS IRIS SYSTEM 2.0 που ελέγχονται με αναγνώριση φωνής. Είναι ενσωματωμένη στο ταμπλό και λειτουργεί απρόσκοπτα και με απόκριση ενός smartphone. Πολύ λεπτή, προσαρμόζεται τέλεια στην επιφάνεια του ταμπλό χωρίς να παραβιάζει την επένδυσή του. Οι χρήστες θα εκτιμήσουν τόσο τη βελτιωμένη απόδοση αυτού του στοιχείου υψηλής τεχνολογίας όσο και τον κομψό σχεδιασμό του. Επίσης η λεπτομέρεια χρωμίου φέρνει μια πινελιά φινέτσας που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ πριν σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Το DS N°8 θα είναι διαθέσιμο με μια επιλογή από τρία 100% ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης με ισχύ 230 ίππων, 245 ίππων και 350 ίππων, ενώ το τελευταίο εφοδιάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες για τετρακίνηση. Όλοι οι κινητήρες απολαμβάνουν επίσης την επιπλέον ισχύ που δίνει περιστασιακά επιπλέον 30 ίππους στην έκδοση FWD – άρα 260 ίππους, +35 ίππους στην έκδοση FWD HIGH RANGE άρα 280 ίππους και +25 ίππους στο μοντέλο AWD LONG RANGE, δηλαδή 375 ίππους.