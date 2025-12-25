Ο πάπας Λέων ΙΔ’ αναμένεται σήμερα να επαναλάβει την έκκλησή του για ειρήνη από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στην πρώτη του χριστουγεννιάτικη ευλογία. Η χρονιά που ολοκληρώνεται σημαδεύτηκε από συγκρούσεις και πολιτική πόλωση, αλλά και από ελπίδες για ειρήνη στη Γάζα.

Το 2025 φθάνει στο τέλος του με ανανεωμένο κλίμα αισιοδοξίας για τη χριστιανική κοινότητα, η οποία γιορτάζει τα πρώτα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, στη Δυτική Όχθη, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Η έκκληση του ποντίφικα για μονοήμερη εκεχειρία δεν εισακούστηκε στην Ουκρανία, όπου οι μάχες συνεχίζονται σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο πάπας πρόκειται να απευθύνει την ευλογία «Urbi et Orbi» («στην πόλη και στην οικουμένη») το μεσημέρι, στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Λίγες ώρες πριν, ο Λέων ΙΔ’, ο πρώτος αμερικανικής καταγωγής πάπας, που εξελέγη τον Απρίλιο, τέλεσε την πρώτη του χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της τελετής, απηύθυνε μήνυμα «φιλανθρωπίας και ελπίδας» απέναντι στις υπερβολές μιας «διαστρεβλωμένης οικονομίας», χαιρετίζοντας περίπου 5.000 πιστούς που αψήφησαν τη βροχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Σήμερα, ο πάπας θα χοροστατήσει στη λειτουργία των Χριστουγέννων, αναβιώνοντας μια παράδοση που είχε καθιερωθεί επί Ιωάννη Παύλου Β’ (1978-2005).

Εορτασμοί στη Βηθλεέμ και μήνυμα ελπίδας

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας επέτρεψε την επιστροφή των εορτασμών στη Βηθλεέμ. Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στον Ναό της Γεννήσεως τα μεσάνυχτα, σηματοδοτώντας μια στιγμή χαράς μετά από δύο χρόνια σιωπής.

Οι προηγούμενοι εορτασμοί είχαν ματαιωθεί λόγω του πολέμου που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Φέτος, με την εκεχειρία σε ισχύ από τον Οκτώβριο, το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτίστηκε ξανά μπροστά από τον Ναό, ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση των προσκόπων στην πλατεία Μανγκέρ.

«Είναι μια ημέρα γεμάτη χαρά, διότι δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε λόγω του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 17χρονη Μιλάγκρος Ανστας.

Η δύναμη της αγάπης και η πραγματικότητα της κρίσης

Παρά τη χαρά, ο δήμος της Βηθλεέμ περιόρισε τη λαμπρότητα των εκδηλώσεων, καθώς οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Οι χριστιανοί στους Αγίους Τόπους αποτελούν μειονότητα, περίπου 185.000 στο Ισραήλ και 47.000 στα παλαιστινιακά εδάφη.

Κατά τη λειτουργία, ο Λατίνος πατριάρχης Ιεροσολύμων, καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, απηύθυνε μήνυμα ειρήνης και ανανέωσης απέναντι σε πολιτικές ισορροπίες που «μοιάζουν συχνά να καθορίζουν την τύχη των λαών».

«Τα Χριστούγεννα, ωστόσο, μας προσκαλούν να κοιτάξουμε πέρα από τη λογική της κυριαρχίας, να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμη της αγάπης, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης», τόνισε ο καρδινάλιος, ο οποίος είχε τελέσει λειτουργία στη Γάζα την Κυριακή.

Πολιτικές αντιπαραθέσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», προκαλώντας αντιδράσεις εν μέσω του τεταμένου πολιτικού κλίματος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πέρα από την πολιτική ένταση, σοβαρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Καλιφόρνια. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Λος Άντζελες, προειδοποιώντας για επικίνδυνες πλημμύρες και διατάσσοντας εκκενώσεις κατοικιών.

Στην Αυστραλία, οι εορτασμοί στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν υποτονικοί, μετά την τρομοκρατική επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Ισχυρή αστυνομική παρουσία παρατηρήθηκε στην περιοχή, ενώ εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να τιμήσουν τα θύματα.

«Νομίζω ότι είναι τραγικό και όλοι σέβονται και είναι πολύ λυπημένοι για αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Βρετανός τουρίστας Μαρκ Κόνροϊ στο Reuters, προσθέτοντας πως «οι άνθρωποι βρίσκονται στην παραλία επειδή είναι σαν μια γιορτή, αλλά όλοι το έχουν χαραγμένο στις αναμνήσεις τους».