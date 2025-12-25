Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Τετέ «τρέχουν», σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ. Στην πατρίδα του εξτρέμ του Παναθηναϊκού υποστηρίζουν ότι η επιστροφή του στη Γκρέμιο βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Η εφημερίδα του Πόρτο Αλέγκρε «Zero Hora», επανέρχεται με νέο ρεπορτάζ, τονίζοντας πως ο Τετέ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τη Γκρέμιο, ενώ οι επαφές με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Το πλάνο προβλέπει μονοετή δανεισμό, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς τον Ιανουάριο του 2027.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις διαπραγματεύσεις χειρίζεται ο εκπρόσωπος του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο. Η Γκρέμιο φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό, ενώ το ποσό της υποχρεωτικής αγοράς αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι το deal βρίσκεται στις τελευταίες λεπτομέρειες, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ταξιδιού του ατζέντη του Τετέ στην Ελλάδα, προκειμένου να κλείσει οριστικά η συμφωνία.