Η υπόθεση του Ματέους Τετέ παραμένει στο επίκεντρο των βραζιλιάνικων Μέσων, με το ESPN Brasil να αναδεικνύει και την οικονομική διάσταση της μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να ζητά 5 εκατ. ευρώ για τον 26χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Πόρτο Αλέγκρε για ολιγοήμερες διακοπές μετά την άδεια των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Γκρέμιο επιθυμεί την επιστροφή του Τετέ, ενώ εξετάζει και τη φόρμουλα του δανεισμού. Ο βραζιλιάνικος σύλλογος έχει ήδη προγραμματίσει συνάντηση με τον ατζέντη του παίκτη, αναζητώντας τρόπους να ολοκληρωθεί η συμφωνία, αν και η πώληση φαίνεται να είναι η πιο πιθανή επιλογή.

Grêmio sonha em repatriar Tetê, mas clube europeu dificulta e pede R$ 32 milhões#FutebolNaESPN https://t.co/BPfGh3meIZ — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 23, 2025

Ο Τετέ αποτελεί βασικό γρανάζι του Παναθηναϊκού, έχοντας αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια φέτος με 2 γκολ και 7 ασίστ. Στο σύνολο της παρουσίας του με το «τριφύλλι» μετρά 76 συμμετοχές, 13 γκολ και 10 ασίστ, ξεχωρίζοντας για τα λεπτά συμμετοχής του. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι προϊόν των ακαδημιών της Γκρέμιο και η προοπτική επιστροφής του έχει έντονο αγωνιστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα για τον σύλλογο.