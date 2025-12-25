Ο Φοίβος, ο γνωστός δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, αποκάλυψε με αφορμή τις γιορτές την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Χριστούγεννα», που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη (24.12.2025) στο TikTok, ο συνθέτης ανέφερε ότι η έμπνευση για το τραγούδι γεννήθηκε όταν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Παρατηρώντας τα ζευγάρια στους δρόμους, ένιωσε τη μοναξιά των γιορτών και αποφάσισε να γράψει ένα κομμάτι αφιερωμένο στα Χριστούγεννα.

«Ταξίδευα στο εξωτερικό…»

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου», αφηγείται ο Φοίβος.

Ο δημιουργός περιέγραψε πως «περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν». Όπως πρόσθεσε, δεν περίμενε ποτέ ότι το κομμάτι θα γνώριζε τόσο μεγάλη επιτυχία.

«Ηθελα να μεταφέρω την μελαγχολία…»

«Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά τη Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι – χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά», αποκάλυψε ο Φοίβος.

Ο δημιουργός κατέληξε λέγοντας: «Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη».