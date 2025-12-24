Η ανακοίνωση του θανάτου του ένωσε, για ένα τριήμερο εθνικό πένθος, τις δύο αντίπαλες πλευρές στη Λιβύη: τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό τμήμα, ο θάνατος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, σε αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση.

Ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ και πολλοί άλλοι Λίβυοι ανώτατοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν μετά την επίσκεψή τους στην Άγκυρα, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη, περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωσή του.

«Θα είναι δύσκολο να βρούμε κάποιον του ίδιου βεληνεκούς» δήλωσε ένας κάτοικος της Τρίπολης, ο Νασρεντίν αλ Μαγρίμπι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο από ένα καφενείο της πόλης. Ο αλ Χαντάντ «ήταν πολύ δημοφιλής, τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Λιβύη και ελπίζαμε ότι θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση ενός ενωμένου λιβυκού στρατού», πρόσθεσε ο 60χρονος άνδρας.

Στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) ματαιώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 74 χρόνια από την ανεξαρτησία της Λιβύης.

Ο Νούρι Μπεν Οθμάν, ένας ακτιβιστής της κοινωνίας των πολιτών, είπε ότι ο αντιστράτηγος ήταν «εμβληματική προσωπικότητα» στη χώρα. «Δεν ήταν μόνο ένας στρατιωτικός ηγέτης αλλά ένα σύμβολο που είχε αναλάβει την ευθύνη να ενώσει τον στρατό, που αγωνιζόταν για την εθνική συμφιλίωση», εξήγησε. «Ο θάνατος μιας τέτοιας προσωπικότητας είναι απώλεια για το έθνος, πολύ περισσότερο τώρα που διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο και χρειαζόμαστε ηγέτες», είπε ο Οθμάν.

Ο πρωθυπουργός της GNU Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Λίγο αργότερα, η παράλληλη κυβέρνηση της Ανατολής, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ανακοίνωσε και εκείνη την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους.

Μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αγωνίζεται να ανακτήσει κάποια σταθερότητα. Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία.

Ο στρατάρχης Χάφταρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τη «βαθιά θλίψη του».

Το γεγονός ότι οι δύο πλευρές κηρύττουν και τηρούν ταυτόχρονα εθνικό πένθος μαρτυρά (…) μια βούληση ενότητας και συμφιλίωσης», θέλει να πιστεύει ο Μπεν Οθμάν.

Ο Μοχάμεντ αλ Χαντάντ καταγόταν από τη Μιζουράτα και ανέλαβε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τον Αύγουστο του 2020, επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Φάγεζ αλ Σάρατζ.

Η Αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL) χαιρέτισε έναν άνδρα «που έθετε σε πρώτο πλάνο το εθνικό συμφέρον». Κατά τη διάρκεια της θητείας του «εργάστηκε ακατάπαυστα για την ένωση των στρατιωτικών και πολιτικών θεσμών, καθώς και την ειρήνη και τη σταθερότητα, που είναι αναγκαίες για μια ισχυρή Λιβύη», σημείωσε.

Ο Μοχάμεντ αλ Μάνφι, ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, καλείται τώρα να επιλέξει τον διάδοχό του. Προσωρινά, τα καθήκοντα του αλ Χαντάντ αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του, ο στρατηγός Σαλαχεντίν αλ Ναμρούς, ανακοίνωσε ο Μάνφι μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Al Ahrar.